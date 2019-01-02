بعثة منتخب فلسطين تصل الإمارات للمشاركة في كأس آسيا

وصل منتخب فلسطين لكرة القدم إلى دبي يوم الأربعاء، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2019 المقرر انطلاقها يوم السبت القادم.

ويبدأ المنتخب الفلسطيني مشواره في المجموعة الثانية بدور المجموعات للمسابقة يوم الأحد القادم، بلقاء المنتخب السوري على استاد الشارقة، وضم عدد أفراد البعثة الفلسطينية 23 لاعبا إضافة إلى 17 إداريا، وكان هناك استقبال شعبي لها في مطار دبي حيث كانت "الدبكة الفلسطينية" في انتظارهم في منظر جميل حتى ركبت البعثة الحافلة المخصصة لها وعليه علم فلسطين، ثم اتجهت تجاه الشارقة حيث تقيم هناك لحين انطلاق المباراة.

وكان المنتخب الفلسطيني أقام معسكرا قويا ولعب أربع مباريات ودية، نجح خلالها الجهاز الفني للفريق على الاستقرار على العناصر التي سيتم الاعتماد عليها في البطولة التي يشارك فيها الفريق للمرة الثانية على التوالي. يذكر أن المجموعة الثانية تضم منتخبات أستراليا والأردن و فلسطين وسوريا.