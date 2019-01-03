الاتحاد الكويتي يرحب بتنظيم المونديال..ويشترط "الرسمية"

أكد أحمد عقلة العنزي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، على ترحيب مجلس الإدارة باستضافة بعض مباريات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر عام 2022، في حال تمت مخاطبة الاتحاد بشكل رسمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو الاتحاد القطري لكرة القدم.

وأضاف العنزي بأنه في حال فعّل "فيفا" مقترح زيادة عدد المنتخبات فإن الكويت ستستضيف بعض مباريات المونديال، كما قال بأن أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي، سيلتقي بإنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، للتباحث حول إسناد عدد من مباريات مونديال 2022.

ويأتي بيان الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد تصريح إنفانتينو وتشكيكه بقدرة قطر على استضافة 42 منتخبا في المونديال القادم، كما صرح أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بأن الكويت لن تستضيف أي مباريات في المونديال، بحسب صحيفة الرأي، لأن شروط فيفا لا تنطبق على الكويت، تحديدا السماح بالمشروبات الكحولية ودخول جميع الجنسيات ومن بينها الإسرائيلية.