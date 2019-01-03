تصريحات اليوسف تسبب أزمة كويتية قطرية

أكد الشيخ أحمد اليوسف ، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الخميس، أن بلاده لا تستطيع المشاركة في تنظيم مونديال 2022 مع قطر لأن ذلك يتطلب استخراج تأشيرات للإسرائيليين، والسماح بالكحول.

وأكد اليوسف في تصريحاته لصحيفة "الرأي الكويتية"، أنه يستبعد المشاركة، وذلك تعليقاً على تصريحات إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في دبي يوم الأربعاء، الذي دعا دولاً خليجية لمساعدة قطر في استضافة الفرق، كونها لا تستطيع القيام بذلك لوحدها، لا سيما إذا ما تم توسيع عدد الفرق المشاركة.

موضوع يهمك قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن "فيفا" يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48... إنفانتينو يشكك في قدرة قطر على تنظيم مونديال 2022 رياضة عالمية

وفي أعقاب تصريحات اليوسف، أصدر الاتحاد الكويتي بياناً مختلفاً رحب فيه بمشاركة الكويت في الاستضافة.

وبحسب مصادر خاصة، فقد أحدث تصريح اليوسف، أزمة بين قطر والكويت. وبعد التوتر، أجريت اتصالات عليا بين الحكومتين أدت إلى تدارك الاتحاد الكويتي للأمر بإصدار بيان يعارض تصريحات اليوسف.