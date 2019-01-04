إسماعيل مطر: نتطلع لتحقيق اللقب الآسيوي لأول مرة

يدرك إسماعيل مطر قائد منتخب الإمارات أنه أكثر لاعبي تشكيلة بلاده خبرة لكنه رغم ذلك يواصل التعلم باستمرار لأن كرة القدم بحر كبير.

وثارت شكوك حول مشاركة مطر في كأس آسيا بعد إصابته بكسر في الفك منذ شهر واحد لكن المدرب ألبرتو زاكيروني ضمه لتشكيلة الإمارات للاستفادة من خبراته الكبيرة. وردا على سؤال حول إمكانية أن يكون بمثابة المدرب داخل الملعب ابتسم اللاعب البالغ عمره "35 عاما" وقال في مؤتمر صحفي في أبوظبي يوم الجمعة: أتوقع أنه مهما كبرت وزادت الخبرة فإنك تتعلم باستمرار وكرة القدم بحر كبير وصعب الوصول للكمال في كرة القدم، هناك أشياء أستطيع أن أقدمها وأشياء لا أستطيع أن أفعلها والكل يحاول التعلم من الأخطاء ولا يمكن تجنبها بشكل تام.

وأضاف: كافة المدربين الموجودين هنا على درجة عالية من الكفاءة ولو هناك شيء أستطيع أن أفعله وأساعدهم به فأنا جاهز.

وتعافى مطر بشكل تام وشارك بانتظام في المران الجماعي وربما يكون مطالبا بالكثير خاصة مع غياب صانع اللعب الماهر عمر عبدالرحمن "عموري" بسبب الإصابة. وقال مطر الذي خاض أكثر من مئة مباراة دولية :هذه المشاركة الرابعة لي وهذه البطولة الوحيدة التي ما سجلت فيها أي هدف، ربما هذه تكون فرصة لتتويج مجهودنا السابق بهدف ولا أعلم أين سيكون وأتمنى يكون في المباراة النهائية، بصورة عامة نحن مستعدون وأنا من أكثر اللاعبين مشاركة في بطولات بتشكيلة الإمارات وبإذن الله أفيد بخبراتي زملائي في الملعب.