الوقيان: تصريح رئيس الاتحاد الكويتي منطقي

رأى مبارك الوقيان، الصحافي الكويتي، أن تصريح الشيخ أحمد اليوسف، رئيس اتحاد الكرة الكويتي منطقي، بشأن عدم إمكانية مشاركة قطر في تنظيم مونديال 2022، وأكد تركي العواد، المحلل الرياضي واللاعب السابق، أن تصريحات الشيخ أحمد اليوسف واقعية لأن الكويت تجرم شرب الكحول وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 10 سنوات، كما أنه لا يوجد تطبيع مع إسرائيل في الكويت.

وذكر مبارك الوقيان، لبرنامج "في المرمى" يوم الخميس: تصريح رئيس اتحاد الكرة الكويتي منطقي بشأن الكحول ودخول الإسرائليين، لكن من المفترض أن يأت القرار من مجلس إدارة الاتحاد، وتصريحه أحرج مجلس الإدارة.

وأضاف: قرار المشاركة في تنظيم المونديال من المفترض أن يخرج من الهيئة العامة للرياضة، وبيان نائب الرئيس يؤكد أن هناك خللا كبيرا في المنظومة الإعلامية للاتحاد الكويتي.

وقال تركي العواد: تبحث قطر عن مخرج من أجل استضافة المونديال، لأنها لا تستطيع تنظيمه لصغر مساحتها باعتبارها من أصغر دول العالم، ولا يمكن أن تستقبل 6 ملايين زائر سيأتون لحضور مباريات كأس العالم، وتصريح نائب رئيس الاتحاد الكويتي لم ينفِ حديث الشيخ أحمد اليوسف لأنه لم يتناول موضوع الكحول ودخول الإسرائليين، ويفتقد للعديد من التفاصيل.

وواصل: المونديال على المحك لأن ملف قطر مشبوه وتحوم حوله الشبوهات والرشاوي، لاسيما وأن 18 من الذين صوتوا لقطر تم القبض عليهم بقضايا فساد ورشاوي، وبعد مونديال روسيا 2018 رأى إنفانتينو رئيس "فيفا" أنه يجب منح تنظيم المونديال لدول كبيرة، وقطر لن تستطيع تنظيمه لو كان بمشاركة 32، فكيف ستنظم البطولة التي يرى إنفانتينو أنه يجب أن يشارك فيها 42 فريقا.