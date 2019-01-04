رئيس الاتحاد الآسيوي: الإمارات ستنظم بطولة تاريخية

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنجاح بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، باستقطاب أنظار واهتمام قارة آسيا، حيث أكد أن هذه البطولة تعتبر ثمرة أربع سنوات من الوحدة والاستقرار، جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي والذي عقد يوم الجمعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال: سوف نشهد يوم السبت انطلاق أكبر نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس آسيا، عندما يتقابل منتخب الإمارات المضيف مع البحرين، ويود الاتحاد الآسيوي أن يتقدم بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة واللجنة المحلية المنظمة وكل الأطراف التي شاركت في تنظيم هذه البطولة، وذلك على العمل الشاق الذي قاموا به على مدار أربع سنوات.

وأوضح رئيس الاتحاد القاري: تشهد هذه البطولة إنجازات تاريخية من خلال المبادرات الجديدة التي تم إطلاقها لكأس آسيا خلال الأشهر التي سبقت بداية البطولة، سوف نشهد يوم 1 فبراير تتويج بطل آسيا بعد بطولة مثيرة، وهذا كله تحقق بفضل العمل الكبير والمساهمات المهمة التي قامت بها الأطراف المختلفة، هذه حصيلة أربع سنوات من العمل الشاق، وفي ذات الوقت هي مكافأة الوحدة والاستقرار، حيث سوف تستقطب هذه البطولة اهتمام القارة بأسرها.

وأضاف: نشكر أيضاً الاتحادات الوطنية الأعضاء على روح التعاون والوحدة التي سادت عملها خلال النظام الجديد للتصفيات، نتقدم بالشكر لجميع هذه الاتحادات ونتطلع لبطولة تعكس شعار "جمع قارة آسيا" ونتمنى التوفيق للجميع.

ويمكن لأكثر من 2.5 مليار مشاهد متابعة مباريات البطولة في 55 دولة مختلفة، علماً بأنه تم تسجيل 1,449 صحفي لتغطية مباريات البطولة من كافة أرجاء العالم، وفي ذات الوقت ستقوم القنوات الرقمية المختلفة في الاتحاد الآسيوي بتوفير تغطية شاملة لفعاليات البطولة التي سجلت بالفعل أرقاما قياسية من ناحية الجوائز المالية وعدد الحكام والمبادرات المختلفة، إلى جانب تطبيق نظام الفيديو المساعد للحكام "VAR" للمرة الأولى والحكام الإضافيين وفتح المجال للتبديل الإضافي في الوقت الإضافي من مباريات الأدوار الإقصائية.

وختم رئيس الاتحاد الآسيوي: هذه البطولة سوف تكون تاريخية، وسوف تكون مصدر فخر للعبة في قارة آسيا، وأتمنى أن يكون الفوز من نصيب الفريق الأفضل.