رئيس الاتحاد البحريني: مستقرون فنياً مع سوكوب

قال الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم إن الاستقرار الفني بوجود المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب منذ فترة طويلة منح المنتخب دفعة قبل كأس آسيا 2019.

وتتطلع البحرين لترك بصمة في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا أمام الإمارات صاحبة الأرض يوم السبت في أبوظبي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا تايلاند والهند. وقال رئيس الاتحاد البحريني في بيان يوم الجمعة "رحلة الإعداد صاحبها الاستقرار الفني للمنتخب وهو العلامة الأبرز للأحمر بعد تميزه اللافت في خليجي 23".

واستفادت البحرين من وجود سوكوب في منصبه منذ يوليو تموز 2016 وبلغت قبل نهائي خليجي 23 العام الماضي ثم خسرت بصعوبة أمام سلطنة عمان التي أحرزت اللقب بعد ذلك بالفوز بركلات الترجيح على الإمارات.

وقال الشيخ علي "نحن بدورنا كاتحاد منحنا الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب حرية الاختيار والاستقرار على العناصر الأفضل لتمثيل المنتخب. وستكون النهائيات الآسيوية فرصة للمنتخب للظهور بصورة إيجابية وتحقيق أفضل النتائج خصوصا أن المنتخب سيدخل البطولة باستقرار فني، نأمل أن يوفق الجهاز الفني في تحقيق أفضل النتائج.

ولم يتجاوز المنتخب البحريني دور المجموعات في مشاركاته الثلاث الأخيرة في كأس آسيا 2007 و2011 و2015 لكنه يملك فرصة كبيرة هذه المرة في ظل صعود أول منتخبين من المجموعة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثالث بعد زيادة عدد الفرق من 16 إلى 24.