زاكيروني: نفتقد عموري.. ومنتخب الإمارات تطور كثيراً

قلل ألبرتو زاكيروني مدرب الإمارات من أهمية الاستفادة من تتويجه السابق بلقب كأس آسيا لكرة القدم مع اليابان عندما يبدأ مشواره مع الدولة المستضيفة في نسخة 2019 أمام البحرين يوم السبت في ظل حدوث اختلافات كبيرة على صعيد اللعبة.

وقال زاكيروني، الذي قاد اليابان لإحراز لقب كأس آسيا 2011، في مؤتمر صحفي في أبوظبي يوم الجمعة: صحيح أنني نجحت في الفوز بكأس آسيا 2011 لكن مرت ثماني سنوات والفارق أنني أصبحت أكبر في العمر.

وأضاف : تغير أداء المنتخبات كثيرا مقارنة بكأس آسيا 2011 ولاحظنا ذلك في كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا ولاحظنا التطور من ناحية اللياقة ومن ناحية الأساليب الخططية والفنية، المنتخبات الآسيوية تطورت كثيرا وباتت أكثر قوة وهذا سيظهر في كأس آسيا على أرضنا وسيكون التكافؤ حاضرا في أغلب المباريات والتفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق.

وتولى زاكيروني تدريب الإمارات في أكتوبر 2017 وقاد الفريق لنهائي كأس الخليج "خليجي 23" في يناير الماضي قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام سلطنة عمان.

وقال المدرب الإيطالي الذي سبق له قيادة ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس: أنا سعيد وفخور بتدريب الإمارات رغم أنني توليت المسؤولية قبل عام واحد وسط هدف رئيسي وهو التركيز على كأس آسيا، كل الجماهير تنتظر البطولة لتتابع أداء مميزا وترى الفرق وهي تظهر بالشكل اللائق والمطلوب.

وأضاف المدرب الذي سيفتقد عمر عبد الرحمن "عموري" أفضل لاعب في آسيا سابقا بسبب إصابة خطيرة في الركبة عانينا من بعض المشكلات الفنية والإصابات في الفريق خلال الفترة الأخيرة لكن هذا ليس عائقا والفريق جاهز لبداية موفقة أمام البحرين. وتابع: المنتخب تطور كثيرا من جميع النواحي في الفترة الأخيرة.