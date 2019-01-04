فارس جمعة: مباراتنا أمام البحرين هي الأهم في البطولة

قال فارس جمعة مدافع المنتخب الإماراتي لكرة القدم إنه يعتبر المباراة المقررة أمام منتخب البحرين يوم السبت في افتتاح منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 بالإمارات، هي الأهم في مشوار منتخب بلاده في البطولة.

وأضاف جمعة أن المواجهة تكتسب أهميتها من كونها الأولى في البطولة، وأن تحقيق نتيجة إيجابية فيها ضروري لتكون بمنزلة انطلاقة قوية للمنتخب، تساعده على أداء مبارياته المقبلة بروح معنوية أعلى وثقة أكبر تمكنه من مواصلة مشواره.

وأشار فارس جمعة في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية يوم الجمعة إلى أن المباراة لن تكون سهلة، "لأن المنتخب البحريني أيضا يبحث عن بداية جيدة، وسيكون حريصا على عدم التعرض للخسارة".

ووعد المدافع المخضرم بتقديم كل ما لديه من أجل مساعدة منتخب بلاده في الفوز مع بقية زملائه، لافتا إلى أن جميع اللاعبين المتواجدين بالمنتخب في الفترة الحالية في قمة تركيزهم، ويعملون بكل قوة من أجل ظهور مشرف لكرة القدم الإماراتية، ويدركون أن الجميع ينتظر منهم كتابة تاريخ جديد في هذه البطولة.

وقال جمعة "على المستوى الشخصي، أعتبر هذه البطولة فرصة كبيرة بالنسبة لي لتحقيق إنجاز جديد مع المنتخب، لم يسبق للأبيض التتويج بلقب بطولة كأس آسيا، وهذا الأمر يضعنا أمام تحد كبير ويحملنا مسؤولية أكبر، أتمنى أن أتمكن مع بقية زملائي من تحقيق حلم الملايين بالتتويج بهذه الكأس الغالية."