فوزي عايش: لست راضٍ عن أداء مدرب منتخب البحرين

أوضح فوزي عايش، لاعب المنتخب البحريني السابق، أن أداء مدرب المنتخب البحريني، التشيكي ميروسلاف سوكوب، لا يعد مرضيا، مضيفا بأن الأحمر اختلف عن السابق.

وقال عايش في فقرة "آسيويون": إحساس الفوز والانتصار في الدقائق الأخيرة لا يمكن وصفه، ولكن حزنا كثيرا بعد خروج البحرين من التصفيات، ولكننا تابعنا مباريات المنتخب السعودي وفرحنا لتأهله للمونديال.

وأبدى عايش رأيه في حظوظ بعض المنتخبات في كأس آسيا وقال: كرة القدم تساهم في بناء علاقات أخوية دائمة، وأرى بأن حظوظ المنتخب الإماراتي جيدة في البطولة الآسيوية، ولكني لست مقتنعا بأداء مدرب المنتخب البحريني.

ويعرف عايش في منطقة الخليج وقارة آسيا بعد أن أمضى 11 عاما بقميص المنتخب البحريني، وكان ضمن مجموعة نجوم الأحمر في كأس آسيا 2004، الذي وصل إلى نصف النهائي قبل أن يخرج أمام المنتخب الإيراني بأربعة أهداف لهدفين.