"مدينة زايد"..توجت ميسي وكريستيانو وشهدت مونديال الشباب

يستضيف ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي غداً السبت، مباراة الافتتاح بين منتخب الإمارات والبحرين في انطلاق أولى لقاءات بطولة كأس آسيا 2019.

وتعرف مدينة زايد الرياضية بأنها أبرز مدينة رياضية متكاملة في الإمارات بعدما تم الانتهاء من بنائها في عام 1980 لتستضيف بعدها عددا من أبرز المنتخبات والأندية واللاعبين على حد سواء.

وبدأت دائرة التخطيط العمراني في أبوظبي ببناء ملعبها في عام 1974، وقد كان يتسع لـ60 ألف متفرج قبل الانتهاء من تشييده في عام 1979، وتم تجديده في عام 2009 لإضافة مقصورة رئيسية ومقاعد وسائل الإعلام ليتم تقليل عدد المقاعد حتى 43 ألفاً.

واستضاف ملعب مدينة زايد الرياضية عددا من الأحداث، بين كرة القدم وألعاب أخرى، ففي عام 1982 استضاف كأس آسيا للشباب وكأس الخليج في نسخته السادسة في عام 1983، وكأس آسيا للشباب في عام 1985، ومهرجان الروديو الأميركي في عام 1989 في ذكرى اليوم الوطني الـ18، وكأس الخليج 1994 وكأس آسيا 1996، وافتتاح بطولة البولنغ العالمية في عام 1999، وكأس العالم للشباب في عام 2003 وكأس الخليج 2007، وحدث "مونستر جام" في عام 2013، و"نايترو سيركس لايف" بعدها بعام، وبطولتي كأس العالم للأندية لعامي 2017 و2018، وبطولتي كأس آسيا، والأولمبياد الخاص للألعاب العالمية.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أبرز من لعب على أرض مدينة زايد الرياضية بعدما مثلا نادييهما في بطولات كأس العالم للأندية 2009 و2017، كما تُوجا في ذات البطولتين بلقب مونديال الأندية.

وستقام 8 مباريات على ملعب مدينة زايد الرياضية خلال بطولة كأس آسيا، بدءاً من الإمارات أمام البحرين، والعراق وفيتنام، والإمارات أمام الهند، وعمان أمام اليابان، والسعودية أمام قطر، ومباراة في دوري الـ16 وربع النهائي، ونهائي البطولة.