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مهاجم البحرين يوقع مع سلافيا براغ قبل كأس آسيا

المصدر: أبوظبي - رويترز
يلعب عبدالله لبوهيميانس براغ التشيكي
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وقع عبد الله يوسف مهاجم منتخب البحرين على عقد انتقال إلى سلافيا براغ التشيكي ليتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة الإمارات في افتتاح كأس آسيا لكرة القدم 2019 يوم السبت.

وقال الاتحاد البحريني إن يوسف سيبدأ مسيرته مع سلافيا براغ بدءا من الموسم المقبل 2019-2020 بعدما وافق النادي على إعارته لناديه الحالي بوهيميانس براغ التشيكي حتى نهاية الموسم الجاري. وثارت شكوك حول مشاركة يوسف أمام الإمارات بسبب إصابة خفيفة قبل أن يؤكد التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرب البحرين تعافيه وجاهزيته للعب. وتلعب البحرين في المجموعة الأولى لكأس آسيا والتي تضم أيضا تايلاند والهند.

كلمات دالّة

#البحرين, #كأس آسيا, #عبدالله يوسف

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