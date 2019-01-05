الإمارات تتعادل مع البحرين في افتتاح كأس آسيا

أفلت المنتخب الإماراتي من الخسارة أمام ضيفه البحريني وتعادل معه 1 - 1 يوم السبت في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم ضمن المجموعة الأولى للبطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي جرت على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب البحريني بهدف في الدقيقة 78 بواسطة محمد الرميحي ثم أدرك البديل أحمد خليل التعادل للإمارات من ضربة جزاء في الدقيقة 88.

وخاض المنتخب الإماراتي المباراة وسط مساندة هائلة من جماهيره التي تحلم بأن يحرز الفريق اللقب الأول له في البطولة علما بأنه أحرز المركز الثاني عندما استضافت بلاده نسخة عام 1996 كما فاز الفريق بالمركز الثالث في النسخة الماضية عام 2015.