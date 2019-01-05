بالصور.. افتتاح كأس آسيا 2019 في أبوظبي

أزيح الستار عن النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بحفل افتتاح مبهر بمشاركة 3 فنانين قدموا وصلة غنائية تعبر عن شعار البطولة وهو "جمع قارة آسيا".



وهناك توقعات بأن عدد المتابعين لحفل الافتتاح بلغ نحو 300 مليون مشاهد عبر شاشات التلفزيون العالمية، حيث حظوا بفرصة مشاهدة كل من حسين الجسمي وعيضة المنهالي وبلقيس يغنون على أرض الملعب، ويحيط بهم المئات من المؤدين والراقصين.





كما تضمن الحفل مجموعة من الاستعراضات للأطفال الذين رفعوا أعلام الدول المشاركة في البطولة وطافوا بها أرض الملعب.



وتم تصميم حفل الافتتاح ليكون المحطة الأولى للإثارة والمتعة في أكبر وأعظم وأهم البطولات القارية، حيث شهد الملعب سلسلة من العروض الفنية والغنائية التي تعبر عن روح كأس آسيا وتنوعها.





وأدى المغنون أغنية (زانها زايد) وهي أغنية من تأليف عارف الخاجا وتلحين خالد ناصر، وأشرف على الحفل محمد درويش الزاروني وأخرجه روشن سومارتشون.



وكشفت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة القارية أن 600 من المؤدين والراقصين المحترفين من الإمارات ومختلف أرجاء العالم شاركوا في حفل الافتتاح الذي تضمن طبولا ورقصات وغيرها من الأحداث المثيرة.





واستعرض الحفل قصة تميمة البطولة وهو الصقر (منصور) حيث روى العرض عشق الصقور في الإمارات، وعبر عن حرارة الاستقبال لضيوف الإمارات.

وأشرف على إعداد الحفل مجموعة من الخبراء الذين سبق لهم الإشراف على نهائي دوري أبطال أوروبا منذ عام 2014 وبطولة أمم أوروبا 2016 والعديد من نسخ كأس الأمم الأفريقية.