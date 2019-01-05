عامر شفيع: المنتخب الأردني جاهز لمقارعة أستراليا

أكد عامر شفيع حارس مرمى وقائد المنتخب الأردني لكرة القدم، أن الفريق جاهز للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الأسترالي غدا الأحد، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات، والتي تنطلق اليوم السبت وتستمر حتى أول فبراير المقبل.



وقال شفيع في حديثه عن المباراة أمام حامل اللقب: نحترم المنتخب الأسترالي ونسعى لتقديم المردود الفني اللائق ورسم السعادة على وجوه الجماهير الأردنية.



وأضاف: وصلنا إلى مرحلة ممتازة من الجاهزية البدنية والفنية وندرك جيدا السرعة والقوة للاعبي المنتخب الأسترالي.



وعن مشاركته للمرة الرابعة في البطولة، قال شفيع: فخور بمشاركتي في أربع نهائيات بكأس آسيا ونتمنى مساندة الجماهير لنا، من أجل تحقيق طموحاتنا أمام أستراليا بتجاوز الاختبار الأول.



وعن الأجواء في المنتخب الأردني، قال شفيع: العلاقة بين اللاعبين جيدة وما يتردد في مواقع التواصل حول وجود توتر بينهم، مجرد شائعات.