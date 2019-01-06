السومة: تنظيم الإمارات مميز.. أشعر أننا في كأس العالم

أشاد السوري عمر السومة لاعب المنتخب السوري لكرة القدم بما شاهده من تنظيم مثالي للغاية من جانب الإمارات في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم السبت قبل مواجهة فلسطين يوم الأحد في أولى مباراة المجموعة الثانية التي تجرى على استاد نادي الشارقة.

وقال السومة: نشعر كأننا في كأس عالم، وليس كأس أمم آسيا، جئنا من أجل المنافسة وليس المشاركة فقط في ظل طموح اللاعبين والهدف المرسوم من إدارة البعثة ونتمنى أن نرسم صورة طيبة عن الكرة السورية في هذه المشاركة.

وأكد: لا نقلل من فلسطين فطريقة لعب المنتخبات الثلاثة سوريا والأردن وفلسطين متشابهة مع التأكيد على أن المنتخب السوري من أفضلها ويملك مقومات المنافسة. نسعى في البطولة لكسر قاعدة عدم تأهلنا إلى دور الـ 16 خاصة وأننا قادرون على ترك بصمة في هذه النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا لأول مرة.