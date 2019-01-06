زاكيروني: أعتذر للجماهير.. وسنصحح أخطاءنا أمام الهند

شكر ألبرتو زاكيروني مدرب الإمارات مشجعي فريقه بعد التعادل بصعوبة على أرضه 1-1 مع البحرين في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم يوم السبت.

ورغم أن الإمارات كانت تلعب على أرضها وتتقدم بفارق 34 مركزا على البحرين في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" فإنها تأخرت بهدف قبل أن يسجل البديل أحمد خليل هدفا من ركلة جزاء قبل دقيقتين من النهاية.

وقال زاكيروني عقب المباراة في مؤتمر صحفي عبر مترجم "أول مباراة وافتتاح كأس آسيا وكنت أتمنى الفوز. أشكر حضور الجماهير التي دعمتنا بقوة اليوم وكانت بمثابة اللاعب رقم 12 في منتخب الإمارات". وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم الفائز بكأس آسيا مع اليابان في 2011 "كنت أتمنى إهداء الفوز للمشجعين لكن لم يحدث ذلك".

وحضر حوالي 33 ألف متفرج في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وساندوا اللاعبين بقوة بعد التأخر بهدف في الدقيقة 78. وكان بوسع الإمارات أن تتقدم بهدف مبكر لكن إسماعيل الحمادي أهدر فرصة خطيرة من وضع انفراد بالمرمى في الدقيقة السادسة.

وقال زاكيروني "أول 15 دقيقة الإمارات تحكمت في سير اللقاء وسيطرت بشكل تام على وسط الملعب والبحرين كانت خطوطها متقاربة خلال اللقاء ولعبت بشراسة وجدية. ظهرنا في الشوط الأول بشكل جيد لكن كان حظنا سيئا بعض الشيء في عدم التسجيل".

وأكد زاكيروني أن عدم دقة التمرير وراء تراجع الأداء في الشوط الثاني لكنه وعد بتصحيح الأخطاء قبل مواجهة الهند يوم الخميس المقبل. فقدنا تمريرات كثيرة في وسط الملعب وهو ما أدى إلى توتر بعض اللاعبين في ظل عدم استطاعتهم صناعة الفرص.

وأضاف : أشكر اللاعبين على الروح القتالية لكن من المهم تطوير الأداء من مباراة إلى أخرى. سنصحح كل الأخطاء ونتعلم منها من أجل المباراة القادمة ضد الهند وأتمنى أن يكون الأداء أفضل.

وستلعب الإمارات في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الأولى مع تايلاند يوم 14 يناير الحالي.