سوكوب: الفرص الضائعة ليست سبب تعادلنا مع الإمارات

رفض ميروسلاف سوكوب مدرب البحرين لوم الحظ بعد ضياع الفوز على الإمارات في اللحظات الأخيرة من المباراة الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم يوم السبت والخروج بالتعادل 1-1 وأكد أن فريقه ارتكب بعض الأخطاء.

وكانت البحرين على وشك تحقيق المفاجأة أمام أصحاب الأرض بعد التقدم بهدف لمحمد الرميحي قبل 11 دقيقة من النهاية لكن البديل أحمد خليل أدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وقال التشيكي سوكوب في مؤتمر صحفي بعد المباراة في أبوظبي "لو قال لنا أحد قبل المباراة أننا سنتعادل ربما كنا سنشعر بالرضا وربما يقول لنا البعض حظنا كان سيئا اليوم، لكن الواقع إن حظنا لم يكن سيئا في النتيجة الإجمالية لأننا لم نقدم الكثير خلال الشوط الأول. كنت أشعر بين الشوطين أن هذا ليس فريقي.. تأثر أداء بعض اللاعبين من الضغط بسبب مشاركة بعضهم لأول مرة في البطولة لكن هكذا يتم اكتساب الخبرات، أعتقد أن النتيجة لا بأس بها وحظنا لم يكن سيئا.

وأكد سوكوب، الذي قال قبل اللقاء إن الإمارات تملك الأفضلية في هذه المواجهة، أنه يحاول دائما الفوز بغض النظر عن اسم المنافس لكنه أبدى رضاه على النتيجة النهائية.

وقال المدرب التشيكي: مشكلتنا في الشوط الأول كان يجب أن نفعل بعض الأشياء لكننا لم نفعلها وربما شعر بعض اللاعبين بالخوف لكنهم اكتسبوا الخبرة بهذه الطريقة، قبل المباراة كنا نسعى إلى الفوز وبعد الشوط الأول لو قالوا إننا سنتعادل كنت سأوافق. في الشوط الثاني لم يحالفنا الحظ وتقييمنا للأداء على مستوى اللقاء كله أننا نشعر بالرضا بالتعادل.

ورفض المدرب التشيكي الذي يشغل منصبه منذ يوليو 2016 التعليق على ركلة الجزاء التي احتسبت بعد لمسة يد بدا أنها غير متعمدة من البديل محمد مرهون، وقال: لا أعرف ما حدث بالضبط ولم أشاهد فيديو إعادة اللقطة ومن موقعي لم أشاهد أي شيء وربما كان حظنا سيئا في ركلة الجزاء لكن ليس في النتيجة الاجمالية.

وستلعب البحرين مع تايلاند في الجولة الثانية يوم الخميس المقبل قبل أن تلتقي مع الهند بعدها بأربعة أيام في ختام منافسات المجموعة الأولى للبطولة التي تستضيفها الإمارات حتى الأول من الشهر المقبل.