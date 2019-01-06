فلسطين وسوريا تتعادلان سلبياً في كأس آسيا

تعادل منتخبا سوريا وفلسطين صفر-صفر الأحد في الشارقة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا 2019 في كرة القدم التي تستضيفها الإمارات حتى مطلع فبراير المقبل.

وأكمل المنتخب الفلسطيني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد صالح لنيله انذارا ثانيا. ورفع الفريقان رصيدهما الى نقطة في المركز الثاني وراء الاردن الذي حقق فوزا مفاجئا يوم الأحد على أستراليا حاملة اللقب 1-صفر.

وهذه أول بطولة رسمية لمنتخب سوريا منذ اندلاع النزاع الدامي في البلاد قبل نحو ثمانية أعوام، علما بأنه لا يزال ممنوعا من استضافة مباريات على أرضه. وكانت سوريا بلغت مرحلة متقدمة من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2018 في روسيا، وخرجت بصعوبة أمام أستراليا في ملحق التصفيات الآسيوية. وتشارك فلسطين للمرة الثانية في النهائيات بعد 2015 عندما خسرت مبارياتها الثلاث في الدور الاول.