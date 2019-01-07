الرباط الصليبي ينهي مشوار أومري مع المنتخب السوري

المصدر: الشارقة - أ ف ب

سيغيب اللاعب أسامة أومري عما تبقى من مباريات للمنتخب السوري في نهائيات كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في مباراته الأولى، بحسب ما أعلنت إدارة المنتخب.

وخرج أومري مصابا في الشوط الأول من مباراة المنتخب ضد نظيره الفلسطيني يوم الأحد في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية، والتي انتهت بالتعادل سلبا في استاد الشارقة.

وقالت إدارة المنتخب: غياب اللاعب أسامة أومري عن مباريات المنتخب في النهائيات الآسيوية التي تنظمها الإمارات إثر تعرضه للإصابة. ناقلة عن الطبيب أحمد كنجو أن أومري أصيب بقطع رباط متصالب "صليبي" أمامي في الركبة اليمنى نتيجة تلقيه لضربة من الخلف.

وأكدت إدارة المنتخب السوري في بيانها أنها سارعت لإسعاف اللاعب وإجراء صورة رنين مغناطيسي له ليلا وتبين بنتيجتها حاجته لعملية تنظير ركبة لإعادة تصنيع رباط ويحتاج الأومري لفترة تأهيل تمتد لستة أشهر.