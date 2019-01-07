حسين الشحات ينخرط في تدريبات الأهلي المصري

ظهر لاعب خط الوسط حسين الشحات، المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، يوم الاثنين لأول مرة داخل المقر الرئيسي للنادي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأعلنت إدارة الأهلي عن التعاقد مع حسين الشحات من العين الإماراتي، رسمياً يوم الأحد، وخاض الشحات مرانه الأول مع الأهلي صباح يوم الاثنين، وحرص لاعبو الأهلي على الترحيب بزميلهم الجديد الذي انضم للفريق بعقد لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

وأجرى الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء باستاد برج العرب، وقد شهد المران مشاركة وليد سليمان بعد تعافيه من الإصابة بالتهابات في القدم.

وخاض رامي ربيعة ومحمود الجزار تدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران، حيث عانى ربيعة من كسر في إصبع باليد حرمه من المشاركة في تدريبات الفريق لأربعة أسابيع، بينما عانى الجزار من الإجهاد.

كذلك أدى حسام عاشور تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب، حيث تسببت إصابة في الكاحل في غيابه عن المران الجماعي.