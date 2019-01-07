مدرب العراق: أعد بتقديم أفضل ما لدينا في كأس آسيا

أعرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي عن ثقته التامة بقدرات لاعبيه رغم الفترة القصيرة التي قضاها في قيادة الفريق والتي تقتصر على نحو ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده للفوز بمباراته يوم الثلاثاء أمام فيتنام في افتتاح مباريات الفريق ببطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الفيتنامي يوم الثلاثاء على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في الدور الأول للبطولة.

وقال سريتشكو ، في المؤتمر الصحافي لفريقه يوم الاثنين: شيء جميل أن أتواجد هنا بعد سنوات من الرحيل عن الإمارات. أول مباراة تكون دائما مهمة في مثل هذه البطولات الكبيرة. نحن جاهزون للبداية.

وكان سريتشكو تولى تدريب المنتخب الإماراتي من 2009 إلى 2011، وعن طموحات العراق في هذه البطولة، قال: طموحاتنا هي السعي للفوز بكل مباراة ونتعامل مع كل مباراة على حدة. وتركيزي الآن ينصب على فيتنام وليس على اليمن أو إيران. وبعد المباراة نفكر في اللقاء التالي.

وعما إذا كان قد توصل للتشكيلة النهائية: أعرف التشكيلة النهائية ومقتنع تماما. أعتقد أننا سنلعب مباراة جيدة وأثق للغاية في فريقي.

وأضاف: أعد الشعب العراقي بأن الفريق سيقدم 100 بالمئة رغم أي ضغوط ومسؤوليات تقع على عاتق الفريق. المواطنون العراقيون متمسكون لكرة القدم وأشكر لهم دعمهم.

وأكد أحمد إبراهيم لاعب المنتخب العراقي أن الفريق درس المنتخب الفيتنامي جيدا، وأنه لن يدخر جهدا في محاولة الفوز عليه مع احترامه التام للمنافس.

وقال إبراهيم: أول مباراة في البطولة تكون في غاية الأهمية وعملنا على الاستعداد الجيد لها، تابعنا المنتخب الفيتنامي في المباريات الماضية ودرسنا نقاط القوة والضعف. والمباراة الأولى تكون مهمة ونتمنى أن تدفعنا للأدوار التالية، حتى هذه اللحظة لا أحد يعرف ما إذا كان سيشارك أساسيا وهو شيء إيجابي للغاية لأن الجميع يبذل قصارى جهده من أجل المشاركة، نعرف المنتخب الفيتنامي الذي يلعب كرة حديثة وجيدة ونعلم نقاط القوة والضعف بالفريق.