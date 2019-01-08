الاتحاد الإماراتي يتمسك بالمدرب الإيطالي زاكيروني

تمسك الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ببقاء المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني رغم التعرض لانتقادات حادة بعد أداء مهتز في افتتاح كأس آسيا لكرة القدم.



وبفضل هدف من ركلة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين تعادلت الإمارات 1-1 مع البحرين في المباراة الافتتاحية في أبوظبي يوم السبت رغم واقع إهدار أصحاب الأرض فرصتين سهلتين بواسطة إسماعيل الحمادي وعلي مبخوت أثناء التعادل السلبي.



وقال الاتحاد الإماراتي عبر حسابه على تويتر: غير صحيح ما يتم تداوله حول تفاوض اتحاد الكرة مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لتدريب الأبيض في كأس آسيا 2019.



ويحظى داليتش بشعبية كبيرة في الإمارات، حيث كان مدربا سابقا لنادي العين قبل أن يتولى تدريب منتخب بلاده كرواتيا ويقوده لنهائي كأس العالم 2018 في روسيا.



وتولى زاكيروني، الفائز سابقا بكأس آسيا مع اليابان عام 2011، قيادة الإمارات في أكتوبر 2017 بهدف المنافسة بقوة في البطولة القارية لكن المباراة الافتتاحية أثارت الشكوك حول قدرة أصحاب الأرض على الظهور في النهائي في أول فبراير المقبل.



وستلعب الإمارات، التي احتلت المركز الثالث في كأس آسيا 2015، مع الهند في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى الخميس قبل أن تختتم الدور الأول أمام تايلاند بعدها بأربعة أيام.