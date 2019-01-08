العراق يقلب الطاولة على فيتنام في الوقت القاتل

أحرز القائد علي عدنان هدفاً من ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة ليقود العراق لفوز مثير 3-2 على فيتنام في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الرابعة بكأس آسيا لكرة القدم في أبوظبي يوم الثلاثاء.

ونفذ عدنان ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى سكنت الزاوية العليا لمرمى فيتنام، ليتوج سيطرة المنتخب العراقي على مباراة تأخر فيها مرتين في الشوط الأول.

وسجل علي فائز مدافع العراق الهدف الأول لفيتنام بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 24 وعادل زميله مهند علي النتيجة في الدقيقة 35. وقبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول أحرز المهاجم نوئين تشونغ فونغ الهدف الثاني لفيتنام قبل أن يتعادل همام طارق لأبطال آسيا 2007 في الدقيقة 60.

وحقق المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة التي تتصدرها إيران بفارق الأهداف، أعلى منتخبات آسيا تصنيفا، بعد أن سحقت اليمن 5-صفر يوم الاثنين.