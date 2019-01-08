رسمياً.. مصر تستضيف كأس أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء فوز مصر بحق تنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي سحبت من الكاميرون الشهر الماضي.

وكتب الاتحاد المصري بحسابه الرسمي على فيسبوك: رسميا.. مصر تفوز بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019. وذلك بعدما حصل الملف المصري على 16 صوتاً مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا، لتصبح المرة الخامسة التي تفوز فيها مصر بشرف التنظيم بعد أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.



وكان من المقرر أن يصوت أعضاء اللجنة التنفيذية في دكار الأربعاء لكن التصويت تم تقديمه بواقع 24 ساعة وتفوقت مصر على منافستها الوحيدة جنوب إفريقيا.

ومصر وجنوب إفريقيا هما الوحيدتان اللتان تقدمتا بعروض لاستضافة البطولة بدلا من الكاميرون التي تم سحب حقوق التنظيم منها قبل نهاية العام الماضي.

ومن المقرر إقامة البطولة في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبلين