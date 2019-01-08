منتخب لبنان يدشن مشواره القاري بمواجهة قطر

يستهل المنتخب اللبناني مسيرته في النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا بمواجهة نظيره القطري يوم الأربعاء على استاد "هزاع بن زايد" بنادي العين ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويعود المنتخب اللبناني إلى الظهور في البطولة القارية بطموح العبور إلى الدور الثاني بعدما فشل في هذا خلال مشاركته الأولى، وذلك بعد نحو عقدين على مشاركته الأولى والوحيدة في بطولات كأس آسيا، ورغم كونه بعيدا عن دائرة الترشيحات للمنافسة على اللقب أو على الأقل الوصول للأدوار النهائية، يرى المنتخب اللبناني ولاعبوه أن الفرصة مواتية لتحقيق ما لم يحققه في مشاركته الوحيدة السابقة بالبطولة عام 2000 .

ويتطلع المنتخب اللبناني إلى ترجمة تألقه في التصفيات إلى مشاركة جيدة في النهائيات والعبور إلى الدور الثاني "دور الستة عشر" كحد أدنى لأهداف الفريق في هذه النسخة، ويعتمد المدرب المونتنغري ميودراج رادولوفيتش المدير الفني للمنتخب اللبناني على مجموعة متميزة من اللاعبين الذين ينشط معظمهم في الدوري اللبناني، ويبرز من هؤلاء اللاعبين حسن معتوق "31 عاما" مهاجم النجمة اللبناني وقائد المنتخب اللبناني ومعتز الجنيدي مدافع الأنصار اللبناني.