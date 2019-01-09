المنتخب الإماراتي في مهمة حاسمة أمام "النمور الزرقاء"

يتطلع المنتخب الإماراتي إلى تحقيق فوز حاسم على المنتخب الهندي عندما يلتقيان يوم الخميس على استاد "مدينة زايد الرياضية" في أبوظبي، وذلك بعد التعادل المخيب للآمال مع المنتخب البحريني في المباراة الافتتاحية للبطولة.

ويحتاج المنتخب الإماراتي "الأبيض" إلى الفوز في مباراة يوم الخميس بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى حتى يتجنب الدخول في دوامة الحسابات المعقدة على بطاقات التأهل، لأن أي نتيجة سوى الفوز قد تضع الفريق في موقف صعب وتقلص بشدة من فرصة في تصدر المجموعة وهو الهدف الآخر للفريق لضمان مواجهة أسهل في الدور الثاني "دور الستة عشر" .

ولم يقدم المنتخب الإماراتي في المباراة الافتتاحية الأداء المنتظر من صاحب الأرض واحتاج الفريق إلى ركلة جزاء ليسجل منها هدف التعادل قبل وقت قليل على نهاية المباراة، وفجر المنتخب الهندي "النمور الزرقاء" واحدة من مفاجآت الجولة الأولى، عندما فاز على نظيره التايلاندي 4 - 1.

وأظهرت المباراة الافتتاحية أمام المنتخب البحريني مدى افتقاد المنتخب الإماراتي لجهود لاعبه الموهوب عمر عبد الرحمن "عموري" الذي يغيب عن البطولة، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع ناديه الهلال السعودي، كما أظهرت المباراة معاناة علي مبخوت هداف الفريق من مشكلة في ترجمة هجمات الفريق إلى أهداف وقد يفتح هذا الطريق أمام عودة المهاجم الخطير أحمد خليل غلى التشكيلة الأساسية في مباراة يوم الخميس. وإلى جانب إمكانية الدفع بخليل في التشكيلة الأساسية، ستكون الفرصة سانحة لمشاركة النجم المخضرم إسماعيل مطر في التشكيلة الأساسية بعدما فضل الجهاز الفني وضعه على مقاعد البدلاء في مباراة البحرين بعد عودته من الإصابة.

ولكن السلاح الأهم للمنتخب الإماراتي في اللقاء سيكون هو الحذر في مواجهة رغبة منافسه الهندي في تفجير مزيد من المفاجآت بالبطولة.

ويخوض المنتخب الهندي مباراة الغد بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما أحرز الفريق أول ثلاث نقاط له في البطولة بفوز ثمين على نظيره التايلاندي هو الأول له في البطولة منذ 1964.

وأكد الإنجليزي ستيفن كونستانتين المدير الفني للمنتخب الهندي أن فريقه يصر على التركيز في المباريات المقبلة ومنها مباراة يوم الخميس لأن ما تحقق حتى الآن مجرد فوز واحد ولابد من تعزيزه بانتصار آخر ليتأهل الفريق إلى الدور الثاني.

وقال كونستانتين: نحاول فقط الفوز بكل مباراة نخوضها، وأعتقد أننا قدمنا أداء جيدا على مدار الأعوام القليلة الماضية... نرغب في التأهل للدور الثاني بالطبع. وأعتقد أننا بحاجة لنقطتين أخريين من أجل ضمان التأهل للدور الثاني.