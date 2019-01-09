إنشاء عيادات طبية للمنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا

قررت مصر إنشاء عيادات طبية متخصصة في مقار وفنادق الإقامة الخاصة بالفرق المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 والتي فازت بحق تنظيمها.

وكشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن بدء استعدادات الوزارة والتجهيز للتأمين الطبي لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها 24 منتخباً أفريقياً، ومشجعيهم.

وقالت إن الوزارة تنسق مع وزارة الشباب والرياضة، والجهات المعنية في الدولة لمعرفة المحافظات التي من المقرر أن تستضيف فعاليات البطولة، والفنادق والأماكن المقرر أن تضم المنتخبات الأفريقية المشاركة بهدف تأمينها طبياً بشكل كامل.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه سيتم عقد غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية للحكومة في رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع غرف عمليات الجهات المعنية لمتابعة فعاليات البطولة قبيل بدء فعالياتها، على أن يتم انعقاد غرف عمليات فرعية بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات التي سيتم تنظيم البطولة بها.

ولفت مجاهد إلى أن غرف العمليات ستتابع وترصد أية حالات مرضية سواء فردية أو جماعية بين الفرق المشاركة أو الوفود أو المشجعين، مع متابعة وتنسيق الجهود لنقلهم إلى أقرب منشأة صحية حال الحاجة لتلقى خدمات طبية، مع التأكد من تلقيهم أعلى درجات الرعاية الطبية، مضيفا أن "خطة التأمين"، ستتضمن إقامة عيادة طبية متخصصة في كل فندق من الفنادق التي تستضيف المنتخبات الأفريقية أو مشجعيها أو الوفود المشاركة بالبطولة.

وقال إن وزيرة الصحة وجهت قطاع الطب الوقائي بوضع خطط تفتيشية ورقابية للفنادق التي ستستضيف المشاركين، بهدف الاطمئنان لسلامة الأغذية والمشروبات المقدمة لهم، كما وجهت الحجر الصحي في مختلف المطارات بتكثيف جهوده الوقائية خلال فترة انعقاد البطولة، مشيرا إلى أنه سيتم نشر سيارات الإسعاف بالقرب من الأماكن التي سيتواجد بها الفرق والوفود المشاركة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن ظهر يوم الثلاثاء فوز مصر بتنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 والمقرر إقامتها يونيو المقبل وتقدمت مصر بطلب لتنظيم البطولة بعد استبعاد الكاميرون بسبب تأخيرها في الاستعدادات ولدواع أمنية. وسبق لمصر تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 4 مرات في 1959 و1974 و1986 و2006 وتوجت باللقب 6 مرات.