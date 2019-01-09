زاكيروني: هدفنا تجاوز الهند.. وأخبار زلاتكو لا تهمني

أعرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي عن ثقته التامة بإمكانيات لاعبيه وقدرتهم على الفوز في مباراة يوم الخميس على المنتخب الهندي، واستكمال المشوار في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات، مشيراً إلى عدم التفاته لما يتردد بشأن مستقبله مع الفريق.

ويلتقي المنتخبان الإماراتي والهندي يوم الخميس على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وأوضح زاكيروني في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: لاحظنا منذ بداية البطولة عدم وجود أي مباراة سهلة. من وجهة نظري، تطور اللعبة في قارة آسيا ليس مفاجأة حيث يتواجد حاليا 17 منتخبا من قارة آسيا في المراكز الـ100 الأولى بالتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بعدما كانت قاصرة على نحو تسعة منتخبات فقط في الماضي.

وأشار إلى أن المنتخب الهندي قدم مباراة مميزة، وفاز بنتيجة كبيرة على تايلاند وهو منتخب قوي أيضا... والمواجهة مع المنتخب الهندي لن تكون سهلة على الإطلاق، اجتمعنا باللاعبين بعد مباراتنا أمام البحرين، وشرحنا نقاط القوة والضعف في المنتخب الهندي. تصنيف "فيفا" لا يهم المدربين ولكن سيتم احترام منتخب الهند. لدي ثقة كبيرة باللاعبين في تقديم أداء قوي وجيد في المباراة.

وأضاف: مباراة فاصلة بالنسبة لنا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز رغم كل الصعوبات التي نتوقعها في مواجهة هذا الفريق القوي، أسلوب لعب المنتخبين يختلف تماما، ولكني أثق بإمكانيات لاعبي فريقي. وسيكون للرغبة والحماس دور كبير في المباراة ونحاول تغيير الصورة التي كنا عليها في المباراة الافتتاحية أمام البحرين التي قدمنا فيها أيضا أداء جيدا في بداية اللقاء.

وعما إذا كان اللاعب سيف راشد جاهزا للمشاركة، قال زاكيروني: ننتظر جاهزيته. لم يتحدد موقفه حتى الآن حيث يشعر بآلام حتى الآن. موقفه سيتحدد يوم الخميس، وعن موقف اللاعبين إسماعيل أحمد وبندر الأحبابي اللذين عانيا من الإصابة في الأيام الماضية، قال زاكيروني: أعتقد أن اللاعبين أصبحا جاهزين من خلال تدريبات يوم الثلاثاء ونحدد موقفهما النهائي من المشاركة عقب تدريبات يوم الأربعاء.

وعما تردد عن إمكانية رحيله عن تدريب الفريق وتكليف الكرواتي زلاتكو داليتش، وهل تمثل هذه الأنباء التي نفاها الاتحاد الإماراتي أي ضغوط عليه في وسط البطولة، أشار زاكيروني: كمدرب يمتلك خبرة تفوق "35 عاما"، لا ألتفت لهذه الأمور. خذلنا جماهيرنا وكنا نرغب في الفوز بالمباراة الأولى لكننا نركز الآن على المباراة المقبلة ونسعى للفوز بها.

وأضاف: تركيزي ينصب فقط على المباراة المقبلة وأعرف أن الهدف الأساسي من تعاقد الاتحاد الإماراتي مع المدرب، هو بطولة كأس آسيا، وأسعى لقيادة الفريق إلى تقديم عرض قوي وفوز جيد على المنتخب الهندي، ولا أهتم كثيرا بما يتردد. المهم هو مشوار الفريق.

واتفق خميس إسماعيل لاعب الفريق مع زاكيروني في هذا قائلا إن الرقم الوحيد الذي يهم الفريق هو النقاط الثلاث للمباراة، وقال إسماعيل: أعتقد أن رغبة الفوز في المباراة كانت لدى جميع اللاعبين ولكن لم تكن هناك أي عصبية. كنا نسعى للظهور بأفضل شكل ممكن، المنتخب الهندي يتميز بالأداء الجماعي والهجوم الخطير، الجماهير هي الوقود والمحرك للفريق ونشكرهم على دعمهم لنا ونسعى لإسعادهم.