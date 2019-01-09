عُمان تخسر أمام أوزباكستان في الدقائق الأخيرة

انتزع منتخب أوزبكستان فوزا غاليا 2 - 1 على نظيره العماني يوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لبطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم والمقامة حاليا بالإمارات.

ودفع المنتخب العماني ثمن المستوى المتوسط لحارس مرماه فايز الرشيدي، الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في الهدفين وخاصة الهدف الثاني، وبهذا ، حصد المنتخب الأوزبكي أول ثلاث نقاط له في المجموعة واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف نظيره الياباني، الذي افتتح مباريات المجموعة في وقت سابق يوم الأربعاء بالفوز على منتخب تركمانستان 3 - 2.

وأنهى المنتخب الأوزبكي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله عادل أحمدوف من ضربة حرة في الدقيقة 34 ،بعد أداء متكافئ من الفريقين على مدار هذا الشوط.

ولكن المنتخب العماني فرض سيطرته بشكل شبه مطلق على مجريات اللعب وسجل هدف التعادل عن طريق البديل محسن صالح الغساني في الدقيقة 72، قبل أن يحرز البديل إلدور شوموردوف هدف الفوز لأوزبكستان في الدقيقة 86 بعد أربع دقائق فقط من نزوله.

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد إيغور كريمتس مدافع أوزبكستان، بعدما أسقط مهاجم عمان أرضا ليمنعه من الدخول إلى منطقة الجزاء والانفراد بالحارس، وكانت المباراة الأولى بين الفريقين في تاريخ مشاركاتهما ببطولات كأس آسيا لكرة القدم، وحقق المنتخب الأوزبكي الفوز الثاني عشر له في 25 مباراة خاضها على مدار مشاركاته بالبطولة الآسيوية، فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل وعشر مباريات بالهزيمة، ومني المنتخب العماني بالهزيمة الخامسة له في عشر مباريات خاضها خلال مشاركاته بالبطولة التي يشارك فيها للمرة الرابعة فيما حقق الفريق انتصارين فقط مقابل ثلاثة تعادلات.