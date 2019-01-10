الأردن تهزم سوريا وتتأهل رسمياً إلى دور 16 في كأس آسيا

بات المنتخب الأردني أول المتأهلين لدور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات بعدما حقق انتصاره الثاني في المجموعة الثانية، إثر فوزه الثمين 2 - صفر على منتخب سوريا يوم الخميس في الجولة الثانية بالمجموعة.

وعزز المنتخب الأردني موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب سورية عند نقطة واحدة في المركز الثالث مؤقتا، قبل لقاء المنتخب الأسترالي (حامل اللقب) متذيل الترتيب بلا نقاط، مع منتخب فلسطين، صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة، يوم الجمعة في الجولة ذاتها.

ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة من مجموعات دور المجموعات إلى دور الستة عشر، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في المجموعات الست. وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح موسى التعمري التسجيل لمنتخب الأردن في الدقيقة 26، فيما أضاف طارق خطاب الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وحاول منتخب سوريا تقليص الفارق خلال الشوط الثاني، لكن محاولات لاعبيه باءت بالفشل، ليتعقد موقفه تماما في التأهل للأدوار الإقصائية.