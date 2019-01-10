الإمارات تتجاوز الهند بثنائية خلفان ومبخوت في كأس آسيا

سجلت الإمارات صاحبة الضيافة هدفا في نهاية كل شوط لتهزم منتخب الهند الشجاع 2-صفر وتحقق فوزها الأول في كأس آسيا لكرة القدم باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي يوم الخميس.

وأحرز خلفان مبارك الهدف الأول في الدقيقة 41 بعد تمريرة من علي مبخوت، الذي ضاعف النتيجة قبل دقيقتين على النهاية بعدما وضع بهدوء الكرة في الشباك عقب تمريرة طويلة من لاعب الوسط علي سالمين. وتتصدر الإمارات المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من مباراتين، وتأتي خلفها الهند بثلاث نقاط وهو نفس رصيد تايلاند التي هزمت البحرين 1-صفر في وقت سابق اليوم الخميس.

وفي الجولة الأخيرة يوم الاثنين القادم، تلتقي الإمارات مع تايلاند في العين بينما تلعب الهند ضد البحرين في الشارقة.