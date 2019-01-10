السومة يتحسر على الخسارة ويعتذر للجماهير السورية

أبدى عمر السومة نجم المنتخب السوري، حزنه الشديد على خسارة منتخب بلاده صفر - 2 أمام نظيره الأردني في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم يوم الخميس.

وقال السومة، في تصريحات عقب المباراة: لم تكن لنا فرصا حقيقية أمام الأردن، نعتذر لجماهيرنا عن الخسارة والقادم أفضل، حاولنا بكل الطرق الوصول لمرمى الأردن بالسيطرة والاستحواذ، لكنهم اعتمدوا على الكرات الثابتة والمرتدات ونجحت خططهم في خطف الفوز.

وباتت آمال المنتخب السوري في الصعود لدور الستة عشر صعبة للغاية، بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الثالث، في الوقت الذي أصبح فيه منتخب الأردن أول المتأهلين للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، بعدما عزز صدارته للمجموعة برصيد ست نقاط، محققا انتصاره الثاني على التوالي، عقب فوزه 1 - صفر على منتخب أستراليا حامل اللقب في الجولة الأولى.