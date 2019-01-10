المنتخب البحريني يتعثر بهدف أمام تايلاند في كأس آسيا

تعرضت آمال البحرين في كأس آسيا لكرة القدم 2019 لضربة قوية بعد أن قدمت أداء باهتا لتخسر 1-صفر أمام تايلاند باستاد آل مكتوم في دبي يوم الخميس.

وسجل لاعب الوسط سونغكراسين شاناتيب الهدف الوحيد في الدقيقة 58 ليمنح تايلاند أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى عقب خسارة قاسية 4-1 أمام الهند في مباراتها الأولى.

وبقي رصيد البحرين نقطة واحدة من مباراتين بعد تعادلها 1-1 مع الإمارات الدولة المستضيفة في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم السبت الماضي، وتلتقي الإمارات مع الهند في المواجهة الأخرى بالمجموعة الأولى في وقت لاحق يوم الخميس.