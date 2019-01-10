زهير بخيت: أسلوب زاكيروني "جنوني".. ونفتقد لجهود عموري

أكد الإماراتي زهير بخيت، اللاعب الدولي السابق، أن المنتخب الإماراتي ظهر بشكل ضعيف في مباراته الأولى، لكنه رأى أن الجيل الحالي للمنتخب يمتلك إمكانات مميزة، وشدد على أن أسلوب المدرب الإيطالي زاكيروني دفاعي بحت ووصفه بـ "الجنوني".

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: مستوى الإمارات في مباراة الافتتاح كان ضعيفا، كنا نأمل أن يظهر بصورة أفضل، لكن هناك غيابات وأسماء تواجدت في الدكة لم يستفد منها المدرب، والمنتخب الهندي تطور، لكن لابد أن يكسب الأبيض النتيجة أمامه.

وأضاف: المدرب السابق مهدي علي منح الكرة الإماراتية طابعا هجوميا وكان يلعب الكرة الشاملة، والطريقة تغيرت مع المدرب الحالي زاكيروني الذي يلعب بأسلوب دفاعي وبشكل "جنوني" بالرغم من أنه يمتلك أدوات هجومية، و"الأبيض" افتقد لعمر عبدالرحمن لأنه لاعب نادر ولا يعوض وغيابه يؤثر على أي فريق.

ويقابل المنتخب الإماراتي نظيره الهندي يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس آسيا، بعدما تعادل في المباراة الافتتاحية مع البحرين 1-1، بينما فاز المنتخب الهندي على تايلاند برباعية لهدف.