أبو طوق: قراءة مدرب الأردن ساهمت في تفوق "النشامى"

أكد عصام أبو طوق، اللاعب الأردني السابق، أن أبرز سمات المنتخب الأردني تتمثل في التحضير العالي من قبل الجهاز الفني إلى جانب تركيز اللاعبين الذي ظهر في المباراتين.

وفاز المنتخب الأردني في مباراته الأولى أمام أستراليا بهدف دون مقابل، وكسب المواجهة الثانية ضد سوريا 2-0، ليضمن مقعده في الدور الثاني بعدما تصدر المجموعة الثانية بست نقاط.

وقال أبو طوق في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: طبق اللاعبون تعليمات الجهاز الفني، وقراءة المدرب كانت ناجحة، لأن طريقة الفريق مبنية على الهجمات المرتدة وهو نهج واضح لـ "النشامى".

وأضاف: أسلوب لعب المنتخب اختلف في مواجهة سوريا وتغيرت الواجبات، والمدرب البلجيكي فيتال بوركيلمانز على دراية بإمكانات فريقه، والفريق قادر على أن يلعب بشكل جيد، وسيؤكد المنتخب أن تأهله إلى الدور الثاني ليس محض صدفة، ونطمح للوصول بعيدا والجميع على قدر المسؤولية.