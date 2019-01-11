إقالة مدرب المنتخب السوري بعد الخسارة أمام الأردن

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم يوم الخميس إقالة الألماني بيرند شتانغه مدرب المنتخب الأول المشارك في كأس آسيا وتعيين فجر إبراهيم بدلا منه.

وجاءت الإقالة عقب ساعات من الهزيمة التي تلقاها المنتخب السوري في البطولة المقامة في الإمارات أمام الأردن بنتيجة 2-صفر، وتعادلت سوريا سلبيا مع فلسطين في المباراة الأولى لها ضمن المجموعة الثانية بالبطولة.

وأضاف الاتحاد السوري في بيان حصلت عليه "رويترز" من المنسق الإعلامي للفريق: قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إقالة المدير الفني للمنتخب الألماني بيرند شتانغه وتعيين المدرب فجر إبراهيم عوضا عنه، ومن المقرر أن يلتحق إبراهيم يوم الجمعة بالفريق للإشراف على تدريب المنتخب استعدادا لمباراته المقبلة المصيرية أمام منتخب أستراليا في الخامس عشر من الشهر الجاري.