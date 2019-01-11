التعمري يخطف الأنظار في لقاء الأردن وسوريا

برز اسم موسى سليمان التعمري، لاعب المنتخب الأردني في اللقاء الذي كسبه "النشامى" بهدفين دون مقابل أمام سوريا، ضمن منافسات كأس آسيا المقامة في الإمارات.

ولد التعمري بالعاصمة الأردنية عَمان في العاشر من يونيو 1997، وبدأ مسيرته الاحترافية مع شباب الأردن في 2016 إلى 2018، وتمت إعارته إلى الجزيرة الأردني في موسم 2017، وبعدها انضم إلى أبويل القبرصي.

وانضم إلى المنتخب الأردني الأولمبي في 2017، قبل التحاقه بالمنتخب الأول في 2018.

وبحسب الأرقام، خلق التعمري ثلاث فرص في اللقاء، وسجل هدفا وصنع آخر، ووقع في مصيدة التسلل مرتين، ومرر الكرة 10 مرات بدقة وصلت إلى 77.8%، من ضمنها تمريرتين طويلتين و8 تمريرات قصيرة، واسترد الكرة 5 مرات وقطعها مرة.