بالأرقام.. أستراليا تواجه خطر الخروج المبكر أمام فلسطين

يواجه بطل القارة المنتخب الأسترالي خطر الخروج المبكر، عندما يلاقي فلسطين يوم الجمعة لحساب الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ضمن منافسات كأس آسيا بالإمارات.

تحتل أستراليا المركز 41 في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا"، بينما يتواجد "الفدائي" في المركز 97 عالميا، ويسجل ثاني مشاركة له في البطولة القارية بعد نسخة 2015 التي أقيمت في أستراليا.

واستهل المنتخب الفلسطيني مشواره بالتعادل مع سوريا، وتشير أرقامه إلى أن مجموع تسديداته وصل إلى خمس، كان أربع منها من خارج منطقة الجزاء، بينما وصل عدد تمريراته إلى 283 بدقة وصلت إلى 58.3% ، وبلغ معدل الاستحواذ 34%.

ووصل عدد مراوغات المنتخب الفلسطيني في مواجهته الأولى، إلى 21 بنسبة نجاح بلغت 57%، فيما خسر "الفدائي" الكرة لصالح المنافس 151 مرة، واسترجعها 63 مرة.

ووجد المنتخب الأسترالي نفسه في قاع المجموعة الثانية، بعد انتهاء الجولة الأولى عقب خسارته من الأردن 1-0، وتظهر أرقامه أن تسديداته وصلت إلى 19، منها 6 على المرمى، بالإضافة إلى 9 ركنيات و3 حالات تسلل عليه، وعدد تمريرات لاعبي "الكانغرو" وصل إلى 627، ولمس الكرة 816 مرة وخسرها 140 مرة واستعادها 57، أما نسبة الاستحواذ وصلت إلى 77%.