خلفان مبارك.. اسم جديد يسطع مع المنتخب الإماراتي

برز خلفان مبارك، صانع ألعاب المنتخب الإماراتي في مواجهة "الأبيض" أمام الهند والتي كسبتها الإمارات بهدفين دون مقابل يوم الخميس ضمن منافسات كأس آسيا.

ونجح خلفان مبارك في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الإماراتي، ويعد من الوجوه الجديدة في المنتخب، حيث ولد في 9 مايو 1995 بإمارة عجمان.

بدأ اللاعب الشاب مشواره الاحترافي مع شباب الأهلي دبي في 2008 إلى 2013، وانتقل بعدها إلى الجزيرة الإمارات في 2013 حتى الآن، بينما تدرج في جميع الفئات السنية للمنتخبات الإماراتية، قبل أن يستدعى لقائمة المنتخب الأول في 2018.

لعب خلفان 85 دقيقة، وسدد مرة واحدة تجاه المرمى، وخلق فرصتين فيما مرر الكرة 28 مرة بدقة وصلت إلى 96.4%، وقطع الكرة مرتين، وحقق 4 مواجهات ثنائية ناجحة وخسر 5.