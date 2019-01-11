زهير بخيت: الفوز فقط يشفع لزاكيروني.. وراضٍ عن النتيجة

أبدى زهير بخيت، مهاجم المنتخب الإماراتي السابق، سعادته بفوز المنتخب الملقب بالأبيض على نظيره الهندي في ثاني مباريات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019.

وقال زهير بخيت في مقابلة مع "في المرمى": فوز الإمارات كان مريحاً نوعاً ما، والمنتخب الهندي أضاع بعض الفرص ولكن التوفيق كان حليفنا، وأرى بأن الفوز فقط هو من يشفع لزاكيروني وأتمنى أن ننتصر على تايلاند للوصول إلى أبعد نقطة.

وحول رأيه تجاه المنتخب الإماراتي، قال زهير: مستوى الإمارات كان جيداً بشكل عام، فنحن نملك منتخبا متميز ويجب أن نتفاءل باللاعبين وأتوقع أن نتصدر المجموعة، ولكني راض عن الانتصار وليس الأداء.