الإسماعيلي يخسر في أولى مبارياته أمام مازيمبي

المصدر: لوبومباشي - د ب أ

استهل فريق الأسماعيلي المصري مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بالخسارة صفر - 2 أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة.

وفرط الإسماعيلي في فوز كان في متناوي يديه بعدما أضاع باهر المحمدي ركلة جزاء للفريق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول والتي بسببها تم طرد سيلفان جبوهو حارس مرمى الفريق الكونغولي.

واستطاع الفريق الكونغولي التغلب على النقص العددي في صفوفه في الشوط الثاني واستطاع تسجيل هدفين عن طريق تشيكو أوشيندي في الدقيقة 83 وكيفين مونديكو في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز حصد مازيمبي أول ثلاث نقاط له وتصدر المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف أمام النادي الرياضي القسنطيني، وظل الإسماعيلي بلا نقاط في قاع الترتيب بفارق الأهداف خلف الأفريقي التونسي.