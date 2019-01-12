مدرب العراق: لن ننتظر مفاجأة اليمن

أكد السلوفيني كاتانيتش، مدرب العراق، بأنه لن ينتظر مفاجأة يمنيو كما حدث للمنتخب أمام فيتنام، مضيفا بأن العراق ستسعى للهجوم منذ البداية.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي: نملك فكرة واضحة عن الفريق اليمني ونعتقد بأنه سيبادر للهجوم أمامنا كما فعل فريق فيتنام، من أجل ذلك حذرت لاعبينا من هذه الاحتمالية وطلبت منهم التنبه لهجوم المنافس.

فوز صعب في الجولة الأولى يجعل العراق يخشى أي مفاجأة من الفريق اليمني في مباراة يوم السبت لاسيما بعد تأكيدات المدرب كاتانيتش عشية المبارة بأن المنتخب اليمني سيحاول خطف هدف مبكر من المنتخب العراقي يربك حساباته.

ويشير سجل لقاءات المنتخبين إلى أن مباراة ملعب الشارقة هي الأولى بينهما في كأس آسيا ،لكن أبرز نتيجة حققها المنتخب اليمني هي التعادل من دون أهداف في 2011 ضمن تصفيات كأس العالم وأثقل نتيجة حققها المنتخب العراقي هي الفوز بستة أهداف لهدف في عام 1993 ضمن تصفيات كأس العالم أيضا.

ويسعى العراق للاستمرار في حملة البحث عن ثاني لقب بعد الذي توج به في نسخة 2007 وهو الذي حال رابعا في البطولة الماضية قبل 4 سنوات.