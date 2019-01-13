لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء للإشراف على كأس إفريقيا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتسهيل عمل اتحاد الكرة المصري.

وقال صبحي، في مؤتمر صحافي عقد باتحاد الكرة في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد، إنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة وزير الشباب والرياضة للتواصل مع الجبلاية إلى جانب لجنة متابعة للوقوف على الترتيبات النهائية لتنظيم أمم إفريقيا.

وأضاف أن مصر سوف تستضيف بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما خلال العام الجاري، وأن استاد القاهرة سوف يستضيف مباراتي الافتتاح والختام فى بطولة أمم إفريقيا.

واحتفل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبوريدة، في حضور الدكتور أشرف صبحي بتنظيم مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا عقب انتهاء المؤتمر الصحافى.

واستقبل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث عقدا اجتماعًا تنسيقيًا بشأن الترتيبات اللازمة لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل بمصر.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن في الثامن من الشهر الجاري فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها.

وسوف يكون تنظيم مصر البطولة هذا العام هو المرة الخامسة لها، وهو رقم قياسي لم تحققه أي دولة إفريقية.