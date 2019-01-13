مدرب لبنان يستبعد جرادي لرفضه الجلوس على دكة البدلاء

رفض لاعب وسط منتخب لبنان باسل جرادي الجلوس على مقاعد البدلاء في مواجهة بلاده مع السعودية يوم السبت في كأس آسيا 2019 في كرة القدم، فقرر مدرب المنتخب المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش ابعاده نهائيا عن التشكيلة المشاركة في النهائيات، بحسب ما ذكر قائد المنتخب حسن معتوق.

وقال معتوق بعد خسارة لبنان أمام السعودية صفر-2 على استاد آل مكتوم في دبي "ارتكب باسل خطأ كبيرا. بعدما خضنا التصفيات وتأهلنا من دونه استدعاه المدرب لخوض البطولة ودفع به كأساسي، فكان يجب أن يقدر هذا الشيء".

وتابع معتوق الذي احترف لفترة طويلة في الدوري الإماراتي "في معسكر البحرين حصلت بعض الأشياء وحاولت التحدث معه. فوجئنا يوم السبت أنه أرسل رسالة للمدرب وقد عرف بها اللاعبون، كانت مزعجة ومهينة للاعبين والمدرب. قال إنه لن يجلس بديلا مع هكذا مجموعة من اللاعبين. ولم يكن يرغب أن يكون بديلا".

وكان جرادي (25 عاما) انتقل مطلع الموسم من سترومغودسيت النروجي إلى هايدوك سبليت الكرواتي، لكن مشاركته مع لبنان تأخرت في ظل تقارير حول رغبته باللعب مع منتخب الدنمارك الأول بعد تمثيله في مختلف فئاته العمرية. وشارك جرادي في المباراة الأولى ضد قطر أساسيا في مدينة العين.

لكن مدربه رادولوفيتش أشار في المؤتمر الصحافي بعد تلقي لبنان خسارته الثانية في النهائيات "ذكرت أني سأجري بعض التغييرات، لكن جرادي قال لي بعد التمارين أنه مصاب وطلبه ناديه للعلاج، فقرر الرحيل".

وتابع "أثق باللاعبين الذين أعمل معهم.. لست طبيبا، عانى مشكلات في المباراة الأولى.. أعتقد أنه مصاب، هو ليس مهما بعد الآن. بلغنا المسابقة من دونه. قصة باسل جرادي انتهت".