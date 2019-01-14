جزائية قاتلة تنقل البحرين إلى ثمن النهائي

تأهل المنتخب البحريني بشكل درامي إلى دور الـ16 لكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم في الإمارات عبر فوزه المثير على نظيره الهندي 1 -صفر يوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.



ويدين منتخب البحرين بالفضل في هذا الفوز لجمال راشد الذي خطف هدف الفوز القاتل من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة. ليحل في المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق المواجهة المباشرة عن منتخب تايلاند الوصيف، والذي تعادل مع الإمارات 1 -1، بينما تصدر المنتخب الإماراتي ترتيب المجموعة الأولى بخمس نقاط فيما حلت الهند في المركز الرابع الأخير بثلاث نقاط.



واستهل منتخب البحرين مشواره في البطولة بالتعادل مع الإمارات 1 -1 ثم خسر أمام تايلاند صفر- 1.أما المنتخب الهندي فبدأ مشواره في البطولة بالفوز على تايلاند 4- 1 ثم خسر أمام الإمارات صفر- 2.