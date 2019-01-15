تأهل أستراليا.. وخسارة سوريا يحافظان على آمال فلسطين

كافحت سوريا أمام أستراليا حاملة اللقب قبل أن تخسر 3-2 بعد هدف في الوقت بدل الضائع لتودع كأس آسيا لكرة القدم يوم الثلاثاء، بينما تأهل كل من الأردن وأستراليا إلى الدور الثاني، فيما حافظ المنتخب الفلسطيني على آماله بعد خسارة سوريا.

وكان التعادل يسيطر على اللقاء قبل أن يسجل توم روغيتش هدف الفوز لأستراليا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لينهي على آمال سوريا في التأهل إلى الدور التالي، وتقدم أويل مابيل بهدف لأستراليا في الدقيقة 41 لكن عمر خربين، أدرك التعادل سريعا بعد دقيقتين.

وأعاد كريس إيكونوميديس التقدم لأستراليا في الدقيقة 54 وتعادل عمر السومة من ركلة جزاء للسوريين، المدعومين بآلاف من المشجعين المتحمسين في مدينة العين، في الدقيقة 80.

وحافظ المنتخب الفلسطيني على آماله الضعيفة في الصعود للدور الثاني لأول مرة في تاريخه بعدما تعادل بدون أهداف مع الأردن المتأهل بالفعل باستاد محمد بن زايد في أبوظبي يوم الثلاثاء.

ودخل الأردن المباراة بعد أن ضمن تصدر المجموعة الثانية منذ الجولة الثانية عقب فوزه على أستراليا وسوريا في أول مباراتين، بينما كان المنتخب الفلسطيني في حاجة للفوز ليضمن التأهل للدور الثاني.

وأنهى الأردن دور المجموعات ورصيده سبع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، يليه أستراليا حاملة اللقب بست نقاط بعد فوزها المتأخر

3-2 على سوريا.

وأبقت هزيمة سوريا على أمل المنتخب الفلسطيني في التأهل ضمن أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، إذ أنهى

مشواره في المجموعة الثانية بنقطتين من ثلاث مباريات بينما ودعت سوريا البطولة عقب تذيلها الترتيب بنقطة واحدة.