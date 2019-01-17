اللجنة الإعلامية لكأس آسيا تستنكر تصرفات "بي إن سبورتس"

استنكرت اللجنة الإعلامية لكأس آسيا "الإمارات 2019" ما بدر من معلق قناة "بي إن سبورتس" القطرية عندما أقحم السياسة في الرياضة خلال تعليقه، يوم الأربعاء، على مباراة العراق وإيران، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وقالت اللجنة الإعلامية في بيان نشرته يوم الخميس: أقحم المعلق السياسة في الرياضة عندما تحدث عن مباراة السعودية وقطر، مخالفا بذلك قوانين ولوائح الاتحاد الدولي "فيفا" ومبادئ اللجنة الأولمبية الدولية التي تحظر استخدام الرياضة وكرة القدم في الترويج لأغراض سياسية.

وأضاف البيان: كل ما ذكره المعلق بعدم وجود جماهير للمنتخب القطري في البطولة يتنافى مع الواقع بشهادة الاتحاد الآسيوي والوفد الإعلامي القطري نفسه الذي صرح يوم الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية بعدم وجود أية مشاكل أو عراقيل للبعثة القطرية خلال البطولة، كما حرصت اللجنة المحلية المنظمة قبل انطلاقة البطولة على تقديم كل التسهيلات لتواجد جماهير كل الدول المحبة للسلام والرياضة في المدرجات لمساندة بلادها.

وطلبت اللجنة الإعلامية من المسؤولين بالاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي بضرورة اتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات حازمة وصارمة لعدم إقحام السياسة في الرياضية، وفي الختام تحتفظ اللجنة الإعلامية بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية مع مختلف الجهات المختصة تجاه ما بدر من القناة ومعلقها المذكور.