عمان تتأهل إلى الدور الثاني بثلاثية في شباك تركمانستان

قاد اللاعب المخضرم أحمد مبارك "كانو" المنتخب العماني إلى فوز ثمين 3 - 1 على منتخب تركمانستان يوم الخميس، بعدما سجل هدفا وصنع آخر في المباراة التي جاءت ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لبطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات.

وحصد المنتخب العماني أول ثلاث نقاط له في البطولة من خلال هذا الفوز الثمين لينفرد بالمركز الثالث، فيما مني المنتخب التركماني بالهزيمة الثالثة على التوالي ليقبع في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط، ومع الفوز بالنقاط الثلاث وتحسين فارق الأهداف ، ضمن المنتخب العماني تأهله رسميا إلى الدور الثاني "دور الستة عشر" ضمن أفضل أربعة منتخبات من بين المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الستة.

وكان المنتخب العماني بحاجة إلى الفوز بفارق هدفين حتى يتأهل دون انتظار نتيجة المباراة المقررة يوم الخميس بين منتخبي لبنان وكوريا الشمالية في المجموعة الخامسة، والتي سيدخل الفائز منها في مقارنة مع المنتخب الفيتنامي صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث بادر المنتخب العماني بهز الشباك عن طريق النجم المخضرم أحمد مبارك "كانو" في الدقيقة 20 ،وسجل التيموراد اناديوردييف هدف التعادل للمنتخب التركماني في الدقيقة41 .

وسجل محسن الغساني هدف التقدم للمنتخب العماني في الدقيقة 84 ليمنح الفريق فرصة التأهل للدور الثاني ،وحسم محمد صالح المسلمي المباراة تماما لصالح الفريق بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.