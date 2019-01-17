العواني : "بي إن سبورتس" تستغل الاحتكار لأهداف سياسية

أكد عارف العواني، مدير بطولة كأس آسيا، أن اللجنة المنظمة ستقدم شكوى للاتحادين الآسيوي والدولي ضد تصرفات شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، وعبر عن أسفه لوجود بعض القنوات التي لا تحترم الرياضة وأعرافها وقوانين اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي "فيفا"، والتي تجرم عملية إقحام السياسة في الرياضة.

واستنكرت اللجنة الإعلامية لكأس آسيا "الإمارات 2019" ما بدر من معلق قناة "بي إن سبورتس" القطرية عندما أقحم السياسة في الرياضة خلال تعليقه، يوم الأربعاء، على مباراة العراق وإيران، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وأوضحت اللجنة الإعلامية في بيان نشرته يوم الخميس: أقحم المعلق السياسة في الرياضة عندما تحدث عن مباراة السعودية وقطر، مخالفا بذلك قوانين ولوائح الاتحاد الدولي "فيفا" ومبادئ اللجنة الأولمبية الدولية التي تحظر استخدام الرياضة وكرة القدم في الترويج لأغراض سياسية.

وقال العواني في لقاء مع "العربية" يوم الخميس: ما قام به معلق القناة القطرية يعتبر شيئا مخزيا، لتناول الطرح السياسي بشكل ليس له علاقة بالمباراة، كما أن عملية إدراج السياسة في الرياضة مرفوض من قبل جميع المؤسسات، واللجنة المنظمة ترفضه جملة وتفصيلا، وستكون هناك شكوى رسمية بخلاف البيان الصحافي الذي صدر من قبل اللجنة الإعلامية حتى يتحرك الاتحاد الآسيوي.

وأضاف: من غير المعقول أن تستغل الاحتكار من أجل توجيه رسائل سياسية، وننتظر أن يتدخل الاتحاد الآسيوي بخصوص الحقوق التي يجب أن لا تسمح للقنوات بمثل هذه التصرفات التي لا تمت للرياضة بصلة بالرغم من أننا نعيش في وضع اختلقه الاتحاد القاري.

وواصل: سنقدم شكوى للاتحاد الآسيوي ونسخة لـ "فيفا"، لاسيما وأن الاتحاد الدولي كان شديد اللهجة في تصرفات قامت بها "بي إن سبورتس" في كأس العالم، وسنرصد كل من يقحم السياسة في الرياضة ولن يكون مرحبا به في البطولة.